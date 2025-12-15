Автомобильный портал Motorpage
15 дек 2025

Porsche выпустила юбилейный 911 GT3 в честь создателя легендарной модели

Автор фото: фирма-производитель

Porsche отметила 90-летие Фердинанда Александра Порше особой версией 911 GT3, созданной как дань уважения человеку, подарившему миру культовый спорткар. Новинка получила название 911 GT3 F. A. Porsche Special Edition и стала одной из самых интересных версий актуального 911

Внешность автомобиля вдохновлена классическим 911 поколения G-Body, на котором Ф. Порше ездил в 80-е годы. Кузов окрашен в зеленый оттенок F. A. Green metallic, который повторяет цвет классического Oak Green. На дверях нарисован номер 72, отсылающий к году основания Porsche Design, а заднюю часть украшают специальные золотые эмблемы и знак 90 в честь юбилея создателя бренда. Отделка салона выполнена из кожи и ткани. Сиденья украшены фирменными клетчатыми узорами, а шарик рычага механической коробки передач выполнен из дерева.

Технически версия F. A. Porsche построена на базе 911 GT3 Touring. Под капотом расположен атмосферный 4-литровый оппозитный двигатель мощностью 502 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод – задний.

Всего Porsche выпустит 90 экземпляров 911 GT3 F. A. Porsche Special Edition. Цена каждого составляет 387 тысяч долларов (30,8 млн рублей). В комплект входят фирменные аксессуары, включая часы Chronograph 1 и дорожную сумку Weekender. Один из экземпляров будет передан Марку Порше, сыну Фердинанда Александра Порше, который принимал активное участие в создании этой памятной модели.
 

