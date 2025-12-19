Porsche вернула Carrera GT к первозданному состоянию

Этот Porsche Carrera GT был полностью отреставрирован до состояния нового автомобиля с нулевым пробегом

Работы выполнены подразделением Sonderwunsch в рамках программы Factory Re Commission. Заказчиком стал предприниматель и коллекционер Виктор Гомес из Пуэрто-Рико. Суперкар получил красный цвет кузова Indian Red, дополненный белыми полосами. На дверях и крыльях можно заметить номер “23”. Все это является отсылкой к гоночному Porsche 917 в ливрее команды Salzburg, одержавший победу в гонке Ле-Ман в 1970 году. Дополняют образ карбоновые элементы и оригинальные колесные диски, окрашенные в матово-черный оттенок. Отделка салона выполнена из алькантары красного цвета.

Сообщается, что двигатель V10 также прошел капитальный ремонт, но детали компания не раскрывает. Напомним, что оригинальный 10-цилиндровый 5,7-литровый мотор имел мощность в 603 л.с. и работал в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.