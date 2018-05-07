Кроссовер Macan для Porsche стал важнее Cayenne: на него приходится около трети объема всех продаж компании. Этим летом немцы представят обновленную версию кроссовера, а с внешними изменениями мы можем познакомиться уже сейчас.

Судя по всему пословица «от добра добра не ищут» уж слишком буквально воспринята в Porsche. Изменений в передней части автомобиля так мало, что их приходится искать чуть ли не с лупой. У машины поменяется форма фар, переднего бампера, в центре которого расположится камера радара системы безопасности последнего поколения, а также колесные диски иного дизайна.

Фотографий интерьера у нас нет, но там, по слухам, грядут более глобальные изменения. Porsche Macan получит виртуальную приборную панель и информационно-развлекательную систему с 12,3-экраном, которые раньше дебютировали на Panamera и Cayenne. А вот будет ли заменен блок клавиш еще одним сенсорным экраном пока не известно, все же Macan самый младший кроссовер, возможно, такие «излишества» ему и не положены.

Нынешняя турбочетверка останется в гамме, а вот 6-цининдровые двигатели объемом 3 и 3,6 литра будут заменены на новые объемом 2,9 и 3 литра. Кроме того, у Porsche Macan должна появиться гибридная версия. Вероятнее всего ее позаимствуют у недавного дебютировавшего Cayenne E-Hybrid. В ее состав входят 3-литровый двигатель и электромотор. Суммарная мощность силовой установки составляет 462 л.с. Не исключено, что для Macan она будет немножко меньше, так же будет уменьшена емкость батарей и, соответственно, дистанция движения исключительно на электротяге.