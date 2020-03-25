Porsche отзывает более 5000 Macan в России

Росстандарт согласовал с российским представительством Porsche мероприятия по проведению отзывной кампании кроссоверов Macan, об этом сообщается на официальном сайте агентства. К дилерам вернутся 5114 автомобилей, попавших к клиентам марки с апреля 2014 по февраль 2019 года

В результате приложения внешнего усилия к одному из кузовных сервисных люков его нижняя сторона, ввиду неоптимальных допусков, может давить на фланец топливного фильтра. Такая ситуация может возникнуть, например, при пользовании задним сиденьем. Оказывая на него давление, вы смещаете сервисный лючок, через него давите на фланец фильтра, а соединительный штуцер, растрескавшийся от времени, начинает испускать запах топлива в салон; не исключаются утечки и возгорание топлива.

Представители марки начинают информировать владельцев Porsche Macan, подпадающих под кампанию, о необходимости бесплатного визита в ближайший сервис для доработки или замены проблемного лючка. Но владельцы машин, воспользовавшись сайтом Росстандарта, могут самостоятельно выяснить, нужно ли им посещать дилера.