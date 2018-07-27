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27 июл 2018

Porsche представила обновленный Macan

Porsche представила обновленный Macan
Автор фото: фирма-производитель

Кроссоверы спасли Porsche и позволили ей инвестировать больше средств в спортивные модели. Porsche Macan вообще стал самой массовой моделью компании. Его обновленную версию представили на специальном мероприятии в Шанхае.

Проще всего отличить рестайлинговый вариант по новым фарам спереди и трехмерной светодиодной полоске между задними фонарями. Последнее решение уже применяется на других моделях, которые недавно пережили обновление: Porsche Panamera и Cayenne. Отныне полностью светодиодная оптика входит в базовое оснащение кроссовера, а за доплату можно заказать систему адаптивного освещения.

Самое заметное изменение в интерьере: 11-дюймовый широкоформатный экран новой информационно-развлекательной системы. Кроме того, Porsche Macan получил новый руль с интегрированным переключателем ездовых режимов, изменились дефлекторы вентиляции, а система климат-контроля обзавелась ионизатором воздуха.

В Porsche говорят, что модернизировали подвеску кроссовера, сменили поставщика шин, а в качестве опций для него теперь доступны новые 20- и 21-дюймовые легкосплавные колеса.

Об изменениях в моторной гамме пока ничего неизвестно, так как показанный автомобиль предназначается исключительно для китайского рынка. Европейская версия, вероятнее всего, дебютирует осенью, тогда же будут объявлены и цены.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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