Компания Porsche умело использует свои гоночные успехи для продвижения «гражданской» продукции. Благодаря технологиям и решениям, пришедшим из автоспорта, на свет появились такие модели как Porsche 911 GT3, G2, Porsche 718 Cayman GT4. Но, кроссоверы и представительские модели останутся вне границ внимания отделения, занимающегося созданием GT-моделей

«Если бы завтра мы приняли участие в ралли Дакар с Cayenne, хотя у нас и нет таких планов, то это стало бы хорошим поводом создать машину для обычного использования с наработками от гоночной версии, — заявил в интервью Car&Driver Андреас Преунингер, который возглавляет отдел Porsche GT. — Но простое использование знака GT на Panamera или Cayenne не вызовет доверия у клиентов».

Впрочем, у Cayenne достаточно мощности и без отделения GT. Нынешний Porsche Cayenne Turbo S выдает впечатляющие 570 л.с., а в новом поколении появится Turbo S E-Hybrid с 617-сильной силовой установкой, дебютировавшей на гибридной Porsche Panamera. Топовый же Porsche Macan Turbo с пакетом Perfomance имеет двигатель мощностью 440 л.с.