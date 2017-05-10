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10 май 2017

Porsche не будет делать экстремальные версии кроссоверов

Porsche не будет делать экстремальные версии кроссоверов
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche умело использует свои гоночные успехи для продвижения «гражданской» продукции. Благодаря технологиям и решениям, пришедшим из автоспорта, на свет появились такие модели как Porsche 911 GT3, G2, Porsche 718 Cayman GT4. Но, кроссоверы и представительские модели останутся вне границ внимания отделения, занимающегося созданием GT-моделей

«Если бы завтра мы приняли участие в ралли Дакар с Cayenne, хотя у нас и нет таких планов, то это стало бы хорошим поводом создать машину для обычного использования с наработками от гоночной версии, — заявил в интервью Car&Driver  Андреас Преунингер, который возглавляет отдел Porsche GT. — Но простое использование знака GT на Panamera или Cayenne не вызовет доверия у клиентов».

Впрочем, у Cayenne достаточно мощности и без отделения GT. Нынешний Porsche Cayenne Turbo S выдает впечатляющие 570 л.с., а в новом поколении появится Turbo S E-Hybrid с 617-сильной силовой установкой, дебютировавшей на гибридной Porsche Panamera. Топовый же Porsche Macan Turbo с пакетом Perfomance имеет двигатель мощностью 440 л.с.

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При написании новости использовалась информация:
Car&Driver

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