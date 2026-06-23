Porsche готова продавать меньше автомобилей ради большей прибыли

Porsche пересматривает свою стратегию развития на фоне снижения спроса и усиливающейся конкуренции

По итогам 2025 года, поставки сократились до 279 449 машин, фактически вернувшись к уровню 2020 года. В первом квартале 2026 года негативная тенденция продолжилась. Спрос снизился еще на 15%, а объем продаж составил 60 991 автомобиль. Стоит отметить, что рекордным годом для марки был 2023, когда компания реализовала 320 221 автомобиль.

Глава компании Михаэль Лайтерс заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Porsche должна зарабатывать деньги даже при меньших объемах производства. Именно поэтому компания намерена уменьшить производственные мощности и сосредоточиться на повышении рентабельности существующих и будущих моделей. При этом, несмотря на сокращение выпуска, модельная гамма будет расширяться. Лайтерс подтвердил возвращение семейства 718, которое должно привлечь новых покупателей. Ожидается, что Boxster и Cayman в новых генерациях получат версии с традиционными моторами и электродвигателями.

Неопределенной остается судьба флагманского трехрядного кроссовера K1, который первоначально разрабатывался как электрокар. Позже проект был доработан с учетом возможности установки ДВС, однако сейчас руководство Porsche еще не приняло окончательное решение о запуске модели в производство.

Кроме того, компания продолжает изучать перспективы появления модели, которая расположится выше Porsche 911, а также нового гран-турера. Более подробную информацию о будущем линейки марка обещает раскрыть осенью.