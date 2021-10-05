Porsche Taycan отзывают в России

Немецкий инновационный электрический спорткар попал под отзывную компанию. Производитель объявил ее из-за дефекта в подвеске

Давайте сразу поговорим о неполадках. Итак, в передней подвеске может быть установлен один из рычагов, который имеет не надлежащую спецификацию. Производитель заявляет, что высока вероятность поломки узла, что чревато потерей контроля над автомобилем.

Надо сказать, что отзыв касается не только «Тайканов», но и модели Panamera. В сервис отправятся те машины, которые были проданы с начала февраля текущего года по сегодняшний день. Точное число отзываемых машин неизвестно. На сервисе проблемный узел будет заменен бесплатно в рамках гарантийных обязательств.