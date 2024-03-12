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12 мар 2024

Представлен самый мощный Porsche Taycan

Представлен самый мощный Porsche Taycan
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche показала новый электрический Porsche Taycan под наименованием Turbo GT. Данная версия стала самой мощной и динамичной в линейке Taycan

Turbo GT оснащен двухмоторной электрической силовой установкой суммарной мощностью 789 л.с. и 1340 Нм крутящего момента. Но это только в стандартной конфигурации. С режимом Launch Control мощность повышается до 1033 л.с. на 10 секунд, а с дополнительным Attack Mode всего на 2 секунды отдача достигает 1108 л.с. Недавно представленный Turbo S в таком же режиме имеет максимальную мощность в 952 л.с. Разгон до “сотни” занимает 2,3 с. (6,6 с. до 200 км/ч). Максимальная скорость - 290 км/ч. Показатели можно улучшить со спортивным пакетом Weissach, который позволит разогнаться до 100 км/ч за 2,2 с., а до 200 км/ч за 6,4 с. Максимальная скорость при этом составит 305 км/ч. Отмечается, что в стандартном режиме максимальный запас хода у Turbo GT достигает 555 км (по циклу WLPT).

Однако пакет Weissach включает не только перенастроенную силовую установку, он также отличается более развитым аэродинамическим обвесом с фиксированным антикрылом (у стандартного - активный спойлер), облегченной шумоизоляцией, упрощенной аудиосистемой, отсутствием задних сидений и сервопривода крыши. Это позволило облегчить автомобиль до 2220 кг (на 70 кг меньше Turbo S ). Turbo GT также получил адаптивную подвеску Active Ride, 21-дюймовые колесные диски и ковшеобразные кресла (но можно выбрать сиденья с возможностью регулировки в 18 направлениях).

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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