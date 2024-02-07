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7 фев 2024

Рассекречен новый Porsche Taycan

Рассекречен новый Porsche Taycan
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche поделилась информацией касательно предстоящего обновления электрического Taycan. Старт продаж намечен на 2025 год. Начальная стоимость - 101 395 долларов (примерно 9 200 000 рублей)

Автомобиль также будет предложен в версиях: седан и универсал Cross Turismo. Внешний облик модели был доработан в некоторых деталях. Самое заметное - это новые передние фары с дизайном HD-Matrix, от которых больше не будут отходить вертикальные прорези. Логотип компании на двери багажника получил трехмерную форму. Также покупателям будут предложены иные варианты колесных дисков и цветов кузова, а комплектации Turbo и Turbo S получат отличительные элементы Porsche Turbonite.

В салоне обновился интерфейс мультимедийной системы. Отмечается, что функционал Apple Carplay еще сильнее интегрирован в информационно-развлекательную систему. Отделка салона выполнена из материала Rex-Tex (высококачественная микрофибра созданная из полиэфирных волокон) и ряда текстильных вставок.

Все версии получили модифицированную силовую установку и улучшенные аккумуляторы. Стандартный заднеприводный Taycan будет оснащаться электромотором мощностью 483 л.с. Разгон до “сотни” составит 4,5 с. Значительно мощнее стала и полноприводная модификация Turbo S, электрическая силовая установка которой выдает 938 л.с. Время с 0 до 100 км/ч теперь занимает всего 2,3 с. Кроме того, такая версия доступна с пакетом Sport Chrono, который позволит увеличить мощность на 94 л.с. на 10 секунд одним нажатием кнопки (включаются иные настройки двигателя и коробки передач). Заднеприводный Taycan штатно оборудован адаптивной пневматической подвеской, а для полноприводных опционально доступна подвеска Porsche Active Ride. Новый аккумулятор емкостью 105 кВт*ч позволит преодолеть до 587 км на одном полном заряде. А чтобы “заправиться” с 10 до 80% потребуется 18 минут.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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