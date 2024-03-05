Когда покажут новый, самый быстрый Porsche Taycan?

Компания Porsche анонсировала дебют своего нового Taycan GT (предположительное название), который должен стать самым динамичным в истории модели. Презентация состоится 11 марта

В сопровождение анонса мероприятия немцы поделились только одним изображением, на котором можно разглядеть лишь профиль будущей новинки. Главный заметный элемент - крупное заднее антикрыло. Однако на самом деле автомобиль уже был пойман в объективы камер во время установки рекорда на трассе Нюрбургринг. Он стал самым быстрым в классе серийных электромобилей, пройдя круг за 7 минут и 7,55 секунд. На фотоснимках можно было заметить иные сплиттер и диффузор.

Пока информации о технических характеристиках нет, но можно предположить, что новая версия GT будет значительно сильнее Turbo S, мощность которого составляет 952 л.с. Другими словами, однозначно превысит отметку в 1000 л.с. Соответственно разгон до “сотни” также должен быть ниже, чем 2,4 секунды у Turbo S.