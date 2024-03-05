Автомобильный портал Motorpage
5 мар 2024

Когда покажут новый, самый быстрый Porsche Taycan?

Когда покажут новый, самый быстрый Porsche Taycan?
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche анонсировала дебют своего нового Taycan GT (предположительное название), который должен стать самым динамичным в истории модели. Презентация состоится 11 марта

В сопровождение анонса мероприятия немцы поделились только одним изображением, на котором можно разглядеть лишь профиль  будущей новинки. Главный заметный элемент - крупное заднее антикрыло. Однако на самом деле автомобиль уже был пойман в объективы камер во время установки рекорда на трассе Нюрбургринг. Он стал самым быстрым в классе серийных электромобилей, пройдя круг за 7 минут и 7,55 секунд. На фотоснимках можно было заметить иные сплиттер и диффузор.

Пока информации о технических характеристиках нет, но можно предположить, что новая версия GT будет значительно сильнее Turbo S, мощность которого составляет 952 л.с. Другими словами, однозначно превысит отметку в 1000 л.с. Соответственно разгон до “сотни” также должен быть ниже, чем 2,4 секунды у Turbo S.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche Taycan (2025)

Рассекречен новый Porsche Taycan

07 февраля 2024
Porsche Taycan

Взгляните на Porsche Taycan, который побывал в 14 странах

24 августа 2022
Porsche Taycan Cross Turismo

Porsche Taycan Cross Turismo превратили в кемпер

26 ноября 2021
Porsche Taycan GTS (2022)

У Porsche Taycan появились новые интересные версии

17 ноября 2021
Porsche Taycan (2021)

Porsche Taycan отзывают в России

05 октября 2021
Porsche Taycan

Porsche Taycan обновился

25 августа 2021

 Новости Porsche Taycan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Atlas - geely atlas (2024) семь тузов в колоде Тест драйв
04 марта 2024

Geely Atlas
"Семь тузов в колоде"
AITO M7 - aito m7 (2023) самоидентификация
Тест драйв
28 февраля 2024

AITO M7
"Самоидентификация"
Changan Eado Plus - changan eado plus (2023) едет, но не греет
Тест драйв
23 февраля 2024

Changan Eado Plus
"Едет, но не греет"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 4 3 0