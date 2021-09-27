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27 сен 2021

Идет ли Renault Duster тюнинг?

Идет ли Renault Duster тюнинг?
Автор фото: фирма-производитель

Немецкое тюнинг-ателье Prior Design думает, что да! Но мастера не только думают, но и делают – специальные киты, которые меняют внешность кроссовера

Под термином «кит» мы подразумеваем аэродинамический обвес, куда входят новые бампера, боковые молдинги, расширительные арки и диффузоры. В качестве опций здесь предлагается спойлер и раздвоенный выхлоп.  Отметим, что весь обвес выполнен из смеси стекловолокна и пластика. Производитель заявляет, что обвес получился очень прочным.

Интересно, но на официальных фотографиях видно, что помимо обвеса кроссовер обладает занижением подвески и иными колесными дисками, но, к сожалению, в Prior Design не сообщают о доступности подобных опций обычным клиентам.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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