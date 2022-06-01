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1 июн 2022

Стали известны некоторые подробности о новом Renault Duster

Стали известны некоторые подробности о новом Renault Duster
Автор фото: фирма-производитель

Cо сменой поколения кроссовер сменит платформу Global Access (также известна как B0) на модульную архитектуру CMF-B, а также получит необычную систему полного привода

На последнем пункте стоит сосредоточить особое внимание. Дело в том, что инженеры Renault собираются реализовать  подключаемый полный привод, где задняя ось будет приводиться в движение не муфтой, а отдельным электрическим двигателем. Похожее решение применяется на Toyota Yaris Cross – маломощный  электромотор в 6 лошадиных сил подключается автоматически в момент трогания с места или движения на малой скорости (принудительным включением через выбор определенного режима).

К сожалению, вся информация носит инсайдерский характер,  официального подтверждения со стороны французского концерна на данный момент нет.

При написании новости использовалась информация:
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