Стали известны некоторые подробности о новом Renault Duster

Cо сменой поколения кроссовер сменит платформу Global Access (также известна как B0) на модульную архитектуру CMF-B, а также получит необычную систему полного привода

На последнем пункте стоит сосредоточить особое внимание. Дело в том, что инженеры Renault собираются реализовать подключаемый полный привод, где задняя ось будет приводиться в движение не муфтой, а отдельным электрическим двигателем. Похожее решение применяется на Toyota Yaris Cross – маломощный электромотор в 6 лошадиных сил подключается автоматически в момент трогания с места или движения на малой скорости (принудительным включением через выбор определенного режима).

К сожалению, вся информация носит инсайдерский характер, официального подтверждения со стороны французского концерна на данный момент нет.