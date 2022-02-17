Renault Duster ушел в прошлое

Сама модель живее всех живых, но вчера с конвейера в индийском городе Ченнаи сошел последний экземпляр первого поколения кроссовера, которое производилось более десяти лет

Если взять за точку отсчета 2010 год, когда машина встала на конвейер в Румынии, то в общей сложности выпуск модели продолжался на протяжении двенадцати лет. К слову, румынский конвейер остановился в 2017 году. В России же первое поколение "Дастера" прекратили производить в 2021 году, тогда же конвейерная жизнь закончилась и для соплатформенного Nissan Terrano.

К слову более продолжительный жизненный цикл "Дастера" в Индии объясняется частыми модернизациями. В рамках последней внедорожник оснастили мотором 1.3T от Duster второго поколения. Надо сказать, что в России Duster всегда пользовался хорошим спросом. В 2019 году, к примеру, кроссовер вошел в десятку самых продаваемых машин. Всего было продано приобретено немногим больше 39 тысяч автомобилей. Новое поколение тоже хорошо стартовало - за прошлый год было продано немногим более 32 тысяч экземпляров.