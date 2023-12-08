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8 дек 2023

Рассекречен новый Renault Duster

Рассекречен новый Renault Duster
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault опубликовала изображения нового кроссовера Duster. Производство модели наладят на турецком заводе заводе Oyak-Renault

Французы планируют уверенно закрепиться на турецком рынке и к 2027 году стать местным лидером в автомобильной промышленности. Согласно плану компании, завод в городе Бурса должен будет стать экспортным хабом, откуда будут отправляться автомобили в более 50 стран мира. Ожидается, что модельный ряд, выпускающийся на заводе Oyak-Renault, в будущем пополнится еще тремя новинками, но информации о них пока нет.

При первом взгляде на новый Renault Duster, невольно проводится аналогия с недавно представленным Dacia Duster. Неудивительно, ведь это практически один и тот же автомобиль. Фактически разница между ними в оформлении вставки между передними фарами. У Renault Duster здесь расположился светящийся логотип компании вместо привычной эмблемы ромба. Изображений интерьера пока нет, а в техническом плане, скорее всего, автомобиль будет полностью унифицирован с румынским экземпляром.

Напомним, что Dacia Duster предложен в виде мягкого гибрида. Стандартная версия оснащается 1,2-литровой турботройкой мощностью 130 л.с. и 48-вольтовым электрогенератором. Двигатель работает в паре с “механикой”. Привод предложен как передний, так и полный. В самой дорогой комплектации - 1,6-литровый атмосферник, работающий в паре со стартер-генератором и электромотором. Суммарная мощность - 140 л.с. Автомобиль комплектуется аккумулятором на 1,2 кВт*ч и роботизированной коробкой передач. Еще один вариант в гамме - Duster Eco-G 100 - 1,0-литровый 3-цилиндровый турбомотор мощностью 100 л.с., который работает как на бензине, так и на пропане. Отмечается, что в смешанном режиме автомобиль способен проехать 1300 км. 
 

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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