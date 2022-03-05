Представлен самый мощный Renault Duster

Маленькое уточнение – мы сейчас будем говорить о серийной машине – различные тюнинг-проекты в зачет не идут

Надо сказать, что Renault Duster популярен не только в России, но и например в Бразилии. Эта страна, к слову, стала первой, куда марка стала поставлять Duster Oroch- модель в кузове пикап. На днях на рынке Бразилии появилась новая версия кроссовера - с форсированным турбо-мотором 1.3, который развивает 170 лошадиных сил. Механизм доработок не раскрывается, но скорее всего в Renault ограничились обычным чип-тюнингом, так как в стандартном исполнении этот мотор развивает всего 150 лошадиных сил.

Прибавка к мощности сказалась и на разгоне, и на максимальной скорости. Если стандартный Duster разгоняется до сотни за 10.4 секунды, то, условно заряженный, экземпляр проделывает все то же самое на секунду меньше. Максимальная скорость - 185 километров в час (стандартный) и 195 километров в час (улучшенный).

Отметим, мотор 1.3 TCe является совместной разработкой концернов Renault и Daimler. Помимо Duster его можно встретить на кроссоверах Renault Kaptur, Renault Arkana, а также семействе A-Class у Mercedes-Benz.