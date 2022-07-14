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14 июл 2022

Почему АвтоВАЗ не сможет выпускать Duster

Почему АвтоВАЗ не сможет выпускать Duster

В момент, когда Renault объявила о своем уходе из России, многие надеялись, что некоторые модели концерна будут выпускаться под патронажем российского АвтоВАЗа, благо большинство продукции и так выпускалось на тольяттинских мощностях

Особое внимание было приковано к популярному кроссоверу Renault Duster. К сожалению, недавно выяснилось, что АвтоВАЗ скорее всего не будет заниматься сборкой «Дастеров». Причин тому несколько: первая – для кроссовера требуются компоненты, которые попали в санкционные списки. Вторая – российский автомобильный гигант будет вынужден платить роялти французам, так что даже с экономической точки зрения выпуск «Дастеров» нецелесообразен!

Напомним, Весной Renault покинула российский рынок, свернув производство и избавившись от активов АвтоВАЗа. Дилеры продолжают продавать оставшиеся машины: в июне было продано 1834 штуки, включая 517 экземпляров Duster.

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