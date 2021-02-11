Новый Renault Duster приехал в Россию

Буквально несколько часов назад закончилась официальная презентация Renault, на которой нам показали новый Duster. Приятные новости – опасения по урезанию моторной гаммы не подтвердились!

Да, мы уже писали о том, что новый Duster должен был к нам приехать с атмосферным мотором 1.6 и турбо-агрегатом 1.3. Чуть позже был подтверждён и дизельный мотор. Однако, до сих пор оставалась неясной ситуация с двухлитровым атмосферником. В один прекрасный момент даже стали высказываться предположения о сокращении данного двигателя. Но не стоит переживать – двухлитровый мотор никуда не денется!

Да, новый Duster приехал к нам с широкой гаммой моторов. Единственная метаморфоза со сменой поколений произошла в трансмиссиях. 4-ступенчатый автомат канул в лету, механика осталась только 6-ступенчатая. К слову, она доступна c каждым из моторов. В качестве автоматической трансмиссии выступает вариатор.