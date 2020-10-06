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6 окт 2020

Новый Renault Duster засняли на полигоне в Тольятти

Новый Renault Duster засняли на полигоне в Тольятти
Автор фото: AvtoVAZ news

Испытания нового Renault Duster проходят на полигоне «АвтоВАЗа» в Тольятти. Фотографии закамуфлированного кроссовера появились в Сети

Фотографии кроссоверов Renault Duster в камуфляжной плёнке, замеченных на тестовом полигоне АвтоВАЗа, опубликованы в сообществе AvtoVAZ News «ВКонтакте». Предположительно, в Тольятти тестируют обновлённую версию Дастера для российского рынка. Сообщество утверждает, что испытания рестайлинговых кроссоверов проводятся на мощностях АвтоВАЗа потому, что в Москве компания Renault не располагает для этого необходимыми ресурсами. В Тольятти же имеются как испытательный трек, так и тестовый полигон и прочее оборудование.

На российский рынок доработанный кроссовер выйдет в 2021 году. Дастер для нашей страны обновят по образцу бразильской модели: он получит модифицированную внешность с новой оптикой, интерьер в стиле Renault Arkana с другой мультимедийной системой и трансформированную подвеску с увеличенным дорожным просветом. Какие именно двигатели установят на вседорожник, пока неизвестно, но для бразильской версии Дастера подготовлены два мотора — 118-сильный атмосферник объёмом 1,6 литра и 1,3-литровый турбированный двигатель.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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