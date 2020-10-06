Новый Renault Duster засняли на полигоне в Тольятти

Испытания нового Renault Duster проходят на полигоне «АвтоВАЗа» в Тольятти. Фотографии закамуфлированного кроссовера появились в Сети

Фотографии кроссоверов Renault Duster в камуфляжной плёнке, замеченных на тестовом полигоне АвтоВАЗа, опубликованы в сообществе AvtoVAZ News «ВКонтакте». Предположительно, в Тольятти тестируют обновлённую версию Дастера для российского рынка. Сообщество утверждает, что испытания рестайлинговых кроссоверов проводятся на мощностях АвтоВАЗа потому, что в Москве компания Renault не располагает для этого необходимыми ресурсами. В Тольятти же имеются как испытательный трек, так и тестовый полигон и прочее оборудование.

На российский рынок доработанный кроссовер выйдет в 2021 году. Дастер для нашей страны обновят по образцу бразильской модели: он получит модифицированную внешность с новой оптикой, интерьер в стиле Renault Arkana с другой мультимедийной системой и трансформированную подвеску с увеличенным дорожным просветом. Какие именно двигатели установят на вседорожник, пока неизвестно, но для бразильской версии Дастера подготовлены два мотора — 118-сильный атмосферник объёмом 1,6 литра и 1,3-литровый турбированный двигатель.