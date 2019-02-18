Обновился не сильно

Кроссовер Renault Duster 2019 модельного года получил новую мультимедийную систему и научился отправлять предупреждения на смартфон владельца. Цена на новинку официально пока не объявлена

По всей вероятности, полноценного обновления Duster, которое уже давно состоялось в Европе, нам ждать еще не скоро. Так что пока приходится довольствоваться некоторыми новыми штрихами, которые продолжают украшать текущую модель. В этот раз «Дастеру» добавили новый руль, иные кресла с комбинированной обивкой и обновленную мультимедийную систему Nav 4.0 с 7,0-дюймовым сенсорным дисплеем, навигатором и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Внешность автомобиля осталась без изменений.

Еще одним новшеством стало специальное мобильное приложение под названием R&Go. Благодаря ему водитель всегда может определить нахождение своей машины после парковки и выключения аудиосистемы. С помощью смартфона теперь можно узнать о пройденном расстоянии, времени в пути и потреблении топлива. Начинающим водителям в приложении будет предложен специальный мануал, согласно которому они смогут узнать значение любой сигнальной лампы на дисплее.