Автомобильный портал Motorpage
18 фев 2019

Обновился не сильно

Обновился не сильно
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер Renault Duster 2019 модельного года получил новую мультимедийную систему и научился отправлять предупреждения на смартфон владельца. Цена на новинку официально пока не объявлена

По всей вероятности, полноценного обновления Duster, которое уже давно состоялось в Европе, нам ждать еще не скоро. Так что пока приходится довольствоваться  некоторыми новыми штрихами, которые продолжают украшать текущую модель.  В этот раз «Дастеру» добавили новый руль, иные кресла с комбинированной обивкой  и обновленную мультимедийную систему Nav 4.0 с 7,0-дюймовым сенсорным дисплеем, навигатором и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.  Внешность автомобиля осталась без изменений.

Еще одним новшеством стало специальное мобильное приложение под названием R&Go. Благодаря ему водитель всегда может определить нахождение своей машины после парковки и выключения аудиосистемы. С помощью смартфона теперь можно узнать о пройденном расстоянии, времени в пути и потреблении топлива. Начинающим водителям в приложении будет предложен специальный мануал, согласно которому они смогут узнать значение любой сигнальной лампы на дисплее.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РБК, Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...
Duster Pick up

Pick up Duster

11 февраля 2019
Dacia Duster Fiskal

Duster превратили в коммерческий автомобиль

21 мая 2018
Renault Duster Dakar

Renault Duster получил в России спецверсию

26 апреля 2018
Renault Duster

Renault показала свой вариант Duster

15 ноября 2017
Dacia Duster

Рассекречен салон базовой версии нового Duster

28 сентября 2017
Renault Duster

Renault представила новый Duster

13 сентября 2017

 Новости Renault Duster

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Rio - kia rio 2017 совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями Тест драйв
18 февраля 2019

KIA Rio
"KIA Rio совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями"
Nissan X-Trail - nissan x-trail 2018 становится «классиком»
Тест драйв
15 февраля 2019

Nissan X-Trail
"Становится «классиком»"
Ford EcoSport - ford ecosport 2018 небанальный дизайн и спортивные повадки сделали ford ecosport любимцем женщин
Тест драйв
13 февраля 2019

Ford EcoSport
"Небанальный дизайн и спортивные повадки сделали Ford Ecosport любимцем женщин"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 машина времени
Автопутешествия
03 февраля 2019

Mitsubishi Eclipse Cross
"Машина времени"

Написано новостей:

2 2 8 1 5