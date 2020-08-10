Renault Duster нового поколения испытывают на российских просторах

Renault проводит дорожные тесты кроссовера Duster второго поколения на дорогах России. Вполне возможно, что старт производства кроссовера уже не за горами

Как сообщает Российская газета, машина частично обтянута маскировочной пленкой, скрыты перед и зад. Возможно, специально для российского рынка кроссоверу сделают оригинальное оформление этих частей.

Renault выпустила Duster второго поколения осенью 2017 года. Автомобиль построен на той же платформе B0, на которую опирается модель первого поколения, однако кузов у Duster II полностью свой, передняя стойка относительно предшественника отнесена на 100 мм вперед — в угоду объему салона. Сначала новый Дастер выпускался только в Румынии — под маркой Dacia, с 2020 года эту модель под маркой Renault начали тиражировать в Бразилии — для потребностей Латинской Америки.

Дастер II румынского производства оснащается бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (100 л.с.) или 1,2 л (115 л.с.), также доступны два турбодизеля объемом 1,5 л (90 или 100 л.с.). Предлагаются механическая коробка передач или преселективный «робот», привод — передний либо полный. Бразильский же кроссовер оснащается бензиновыми моторами объемом 1,6 или 1,33 л. Первый — атмосферный, 115 л.с., второй — турбированный, 150 л.с. Коробка передач — механическая или бесступенчатый вариатор. Привод — передний или полный. В каких вариантах будут выпускать Renault Duster II в России — пока неизвестно.