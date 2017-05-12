Несколько лет назад Global NCAP уже признала Datsun Go опасным для жизни, на этот раз настал черед кроссовера Renault Duster

Организация Global NCAP не так хорошо известна как Euro NCAP или американский институт IIHS, которые разбивают на краш-тестах все новинки автопрома. Global NCAP действует под эгидой ООН и проводит краш-тесты бюджетных автомобилей, представленных на развивающихся рынках.

Для испытаний были взяты автомобили с индийского рынка: здесь кроссовер доступен в версии без подушек безопасности. Итоги краш-теста печальные: Duster не набрал ни одной звезды за безопасность взрослых пассажиров и две звезды за безопасность детей.

Также был разбит кроссовер с одной, водительской, подушкой безопасности. Ему удалось набрать три звезды. Ранее Global NCAP разбивала автомобиль с латиноамериканского рынка и там кроссовер набрал четыре звезды. Оказалось, что в версии для индийского рынка он оснащается подушкой меньшего объема.

Global NCAP проводит только фронтальные краш-тесты о сминаемый барьер на скорости 64 км/ч.