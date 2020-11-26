Renault официально анонсировала новый Дастер для России

Российское отделение Renault распространило первое промофото кроссовера Duster второго поколения в спецификации для нашей страны. На затемненном снимке машина запечатлена в ракурсе 3/4 сзади. Фото подписано лаконичной фразой: «Новый Duster, скоро в России»

Прототипы Дастера второго поколения уже неоднократно фотографировали во время испытаний в Тольятти. Ориентировочно товарные экземпляры модели начнут выпускать в РФ летом 2021 года — на это намекает план АвтоВАЗа по наращиванию производства деталей шасси для кроссоверов Renault нового поколения. Где именно будут производить Дастер-2 — на заводе «Рено Россия» в Москве или на АвтоВАЗе в Тольятти, пока неизвестно. Дастер нынешнего образца (HS) собирают на «Рено Россия» в Текстильщиках.

В Европе Renault выпустила Duster второго поколения еще осенью 2017 года. Автомобиль построен на модернизированной версии платформы B0, но кузов у Duster II полностью новый. Сначала новый Дастер выпускался только в Румынии — под маркой Dacia, с 2020 года эту модель под брендом Renault начали тиражировать в Бразилии — для потребностей Латинской Америки.

Дастер II румынского производства оснащается бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (100 л.с.) или 1,2 л (115 л.с.), также доступны два турбодизеля объемом 1,5 л (90 или 100 л.с.). Предлагаются механическая коробка передач или преселективный «робот», привод — передний либо полный.