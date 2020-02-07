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7 фев 2020

Renault представил новый Duster

Renault представил новый Duster
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault представила еще одну версию модели Duster второго поколения. На этот раз для южноамериканского рынка. Внедорожники, которые будут собираться в Бразилии

От своего европейского аналога  под маркой Dacia кроссовер отличается декором решетки радиатора и дополнительными противотуманками. Салон внедорожника такой же, как у российской Arkana, с увеличенным дисплеем мультимедийной системы. Дефлекторы вентиляции сделаны квадратными, как на машинах для рынка Ближнего Востока.

Что касается техники, то данный Duster будут оснащать 1,6-литровым атмосферным двигателем либо турбомотором 1.33, разработанным Renault совместно с концерном Daimler. Коробки — пятиступенчатая «механика» или вариатор. К сожалению, перспективы появления этого автомобиля на нашем рынке пока туманны.

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