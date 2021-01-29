В России запущено производство Renault Duster

Московский завод Renault приступил к производству нового поколения популярного кроссовера. Старта продажа стоит ожидать в начале марта

Да, долго мы ждали появления этого автомобиля – ведь свет он увидел еще в 2017 году. Впрочем, опустим лишние даты. Новый Duster приехал – и это хорошо. Стоит отметить, что машину можно назвать полностью новой – здесь и модернизированная платформа B0 и абсолютно новый кузов.

А что там с агрегатами? К сожалению, точной информации пока нет. По некоторым данным, одним из моторов станет турбо-агрегат 1.3 от Arkana, альтернативой выступит мотор 1.6. Судьба турбо-дизеля и двухлитрового двигателя остается неизвестной. Поговаривают, что оба мотора могут отправить в отставку.