Компания Renault показала новый электрический фургон

Renault показала концепт-кар Kangoo Z.E., который дает представление о том, как будет выглядеть серийный автомобиль следующего поколения

Дизайн прототипа Kangoo выполнен в новом фирменном стиле французской марки. Автомобиль получил новые фары и задние фонари, которые сделаны в едином С-образном дизайне, а также светящуюся светодиодную полоску, проходящую через всю переднюю часть кузова и обрамляющую логотип Renault. Такой же элемент можно увидеть и в задней части кузова фургона.

Технические характеристики концепта остаются нераскрытыми. Фургон Kangoo Z.E. текущего поколения оснащается 60-сильным электромотором и комплектом батарей емкостью 33 киловатт-часа. Запас хода автомобиля составляет около 270 километров. Любопытно, что модель нового поколения планируется собирать на заводе во французском Мобёже. Продажи серийной модели начнутся в 2020 году.