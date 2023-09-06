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6 сен 2023

Представлен Renault Kangoo Grand

Представлен Renault Kangoo Grand
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault представила третье поколение минивэна Kangoo в версии Grand. Автомобиль стал длиннее и получил 7-местную компановку салона

Главное ключевое изменение - это габариты. Автомобиль прибавил в длине - 4910 мм. (стандартная версия - 4486 мм.). Колесная база соответственно тоже увеличилась - 3100 мм. (2716 мм. у стандартной). Это позволило установить дополнительный ряд сидений. Объем багажника - 500 л. А со сложенным третьим и вторым рядом, полезный обьем можно увеличить до 3750 л. Сидения для удобства можно фактически демонтировать, не прибегая к сложным механическим действиям.

Стандартный Kangoo Grand получит на выбор бензиновую "турбочетверку" объемом 1,3 л. или турбиновый дизельный агрегат объемом 1,5 л. Мощность первого мотора составит 130 л.с. и 240 Нм крутящего момента, а второго - 95 л.с. и 260 Нм. Оба агрегата работают в паре с 6-ступенчатой "механикой", но только для бензиновый модификации доступен 7-ступенчатый "автомат".  Привод - исключительно передний. Самая дорогая версия получит полностью электрическую силовую установку, состоящую из одного элктромотора на передней оси. Мощность - 122 л.с. Крутящий момент - 245 Нм. Емкость батареи - 45 кВт*ч. Запас хода - 265 км (WLPT).

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Колёса

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