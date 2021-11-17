Представлено новое поколение электрического Renault Kangoo

Компания Renault представила второе поколение электрического «каблучка» Kangoo. По сравнению с предшественником он стал лучше по всем фронтам!

Да, новинка стала мощнее и дальнобойнее, а заодно получила несколько полезных опций для наиболее комфортной эксплуатации в зимний период. Теперь конкретнее – итак, «зеленый» Kangoo получил новый двигатель с мощностью в 122 лошадиные силы. Батарея здесь достаточно емкая -45 киловатт-часов. Если рассмотреть «начинку» предшественника, то мы обнаружим, что двигатель там развивает всего лишь 110 лошадей, а емкость батареи составляет всего лишь 33 кВт?ч . Сообщается, что автомобиль способен восполнять электричество через скоростные зарядные станции – 50 процентов за полчаса. Если говорить о запасе хода, то производитель заявляет 350 километров.

Что касается опций, то машину оснастили обогревом руля, обогревом ветрового стекла и передних сидений. Как и для обычного Kangoo новинке доступны: цифровая комбинация приборов, адаптивный круиз-контроль c функцией Stop&Go, бесключевой доступ, 8 дюймовый экран мультимедийной системы Renault Easy Link.