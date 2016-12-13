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13 дек 2016

Renault подготовит более «выносливую» версию электрического Kangoo Z.E.

Renault подготовит более «выносливую» версию электрического Kangoo Z.E.
Автор фото: фликр.ком

Французская компания Renault в рамках Международного автосалона в Брюсселе планирует представить улучшенную модификацию электрического фургона Kangoo Z.E..

Одним из самых значительных препятствий на пути развития сегмента электрических автомобилей, помимо неразвитой инфраструктуры, на данный момент является небольшой запас хода в сравнении с их «коллегами» на традиционном топливе. Однако, технологии развиваются достаточно быстро и многие автопроизводители выпускают модернизированные версии своих электрокаров, которые зачастую отличаются от своих предшественников только емкостью литий-ионных аккумуляторов.

Такая судьба ожидает и электрический фургон Renault Kangoo Z.E.. Следующая модификация французского LCV будет оснащена почти в два раз более емкой батареей. Так, если в текущей версии совокупная мощность модуля литий-ионных аккумуляторов составляет 22 кВт*ч и обеспечивает автомобилю до 170 км пути без подзарядки, то в новой версии общая емкость модуля составит 41 кВт*ч.

По европейскому циклу NEDC запас хода модернизированной модификации Kangoo Z.E. при полностью заряженном аккумуляторе составит 270 км. Впрочем, по словам официальных представителей компании, в режиме реальной эксплуатации новый LCV сможет преодолеть без подзарядки не менее 200 км, что, тем не менее, является лучшим показателем в сегменте.

Предполагается, что силовой агрегат электрокара в новой версии останется прежним – это 60-сильный (226 Нм) электродвигатель, который обеспечивает автомобилю максимальную скорость в 130 км/ч.

Как уже было сказано, официальная презентация новинки пройдет в рамках грядущего автосалона в Брюсселе, который откроет свои двери 13 января следующего года.

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При написании новости использовалась информация:
Autonews, Drive, Мотор

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