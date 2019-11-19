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19 ноя 2019

Запатентован новый Renault Kangoo

Запатентован новый Renault Kangoo
Автор фото: фирма-производитель

В Сети появились патентные изображения коммерческого «каблучка» Renault Kangoo третьего поколения. Официальная премьера ожидается в 2020 году

Дла начала стоит отметить, что весной этого года Renault показала концепт Kangoo Z.E., который обещал весьма интересный  облик серийного «каблучка. К сожалению, патентные изображения прямо говорят нам о том, что пришла пора разочаровываться, так как от былого лоска не осталось и следа.   У серийного Kangoo более скучная «оптика», обычные дверные ручки и зеркала, но при этом более низкая кромка багажной двери, что, конечно, лучше с точки зрения практичности.  Кстати, на патентных изображениях Kangoo представлен в короткобазном варианте, но наверняка будет и более длинная версия.

В России Kangoo текущего поколения представлен исключительно в электрической версии Z.E., снабжённой батареей ёмкостью 33 кВт•ч и способной проехать на одной зарядке 270 км по циклу NEDC. Сообщается, что новое поколение фургончика также получит электрическую версию, которая будет обладать более емкой батареей. 

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