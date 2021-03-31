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31 мар 2021

Renault представила новый Kangoo

Renault представила новый Kangoo
Автор фото: фирма-производитель

Увеличенные размеры, два мотора, две трансмиссии и богатые комплектации – все это про новый Renault Kangoo, производство которого стартует уже эти летом

Да, в сравнении с предшественником новый Kangoo вырос и значительно. Так, в длину автомобиль прибавил двадцать сантиметров. Дорожный просвет тоже увеличился – до 160 миллиметров, что по европейским меркам уже тянет на кроссоверный уровень. Что касается внешнего облика, то модель еще больше ушла от своего коммерческого амплуа и стала восприниматься более дорогим автомобилем. При этом вместимость Kangoo по прежнему остается его сильной стороной – объем багажника 775 литров и 3500 литров при сложенном заднем диване.

Моторов у новинки будет два. Первый - бензиновый турбоагрегат 1.3. Его мощность -100 или 130 лошадиных сил в зависимости от форсировки. Второй – дизель 1.5. Мощность здесь также может разниться – 75, 95 и 115 лошадиных сил. Трансмиссий две – 5-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «робот». К слову, прошлое поколение оснащалось обычным «автоматом».

При написании новости использовалась информация:
Drom

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