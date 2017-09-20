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20 сен 2017

Renault привезла в Россию дизельный Koleos

Renault привезла в Россию дизельный Koleos
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault объявила о начале продаж на российском рынке дизельной версии кроссовера Koleos. Машина получила 2-литровый силовой агрегат мощностью 177 л.с. В качестве трансмиссии доступен исключительно вариатор.

И без того недешевый кроссовер с турбодизелем обойдется минимум в 2 219 000 рублей. В Renault подчеркивают экономичность данной силовой установки: в смешанном цикле расход кроссовера составляет 5,8 литров на 100 километров. Разгон до 100 км/ч у дизельного Renault Koleos занимает 9,5 секунды.

Кроме турбодизеля Renault Koleos доступен на российском рынке с бензиновыми двигателями объемом 2 литра (144 л.с.) и 2,5 литра (171 л.с.). Все версии флагманского кроссовера французской компании к нам попадают исключительно в полноприводном исполнении, а в качестве трансмиссии предлагается только вариатор.
 

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При написании новости использовалась информация:
Renault

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