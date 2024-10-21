Стало известно, как мог бы выглядеть новый Renault Logan для российского рынка

В интернете были опубликованы изображения нового Renault Logan в российской спецификации. Этот прототип разработали до ухода французской компании в 2022 году

Судя по изображениям, модель для нашего рынка должна была отличаться от европейской и турецкой версий иной передней частью с двухъярусной оптикой, чуть более крупной решеткой радиатора и бамперами. В целом, автомобиль должен был выглядеть чуть более брутально, в отличии от своих собратьев. Также для России был сделан оригинальный руль. Передняя панель с “приборкой” и мультимедийной системой такая же, как у Dacia Logan.

Предполагалось, что первая партия российского “Логана” должна была сойти с конвейера в середине 2022 года. Напомним, что французские Logan и Sandero выпускались на мощностях тольяттинского завода АвтоВАЗ.