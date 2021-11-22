Renault Logan для России: подробности

Известно, что уже в октябре на мощностях АвтоВАЗ запустилась пробная сборка популярного французского седана Logan и его собрата-хэтчбека Sandero. Серийное же производство будет организовано летом следующего года

Пока все процессы находятся в стадии организации, в сети начинают появляться некоторые интересные детали о будущих новинках. Так на днях, сообщество Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте» раскрыло информацию о том, что моторная гамма новинки будет состоять из знакомого всем двигателя Н4М. Это 113-сильный агрегат с объемом 1.6, ставится, например, на модель Lada Vesta в версиях с автоматической трансмиссией. Что же до Renault, то здесь этот мотор можно будет получить и с 5-ступенчатой механикой.

Интересно, что внешность у отечественных «Логанов и Сандеро» будет своя собственная, то есть ранняя информация о заимствовании облика у турецкого Renault Taliant не подтверждается. Зато салон будет полностью взят у европейских Logan и Sandero.