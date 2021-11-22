Автомобильный портал Motorpage
22 ноя 2021

Renault Logan для России: подробности

Renault Logan для России: подробности

Известно, что уже в октябре на мощностях АвтоВАЗ запустилась пробная сборка популярного французского седана Logan и его собрата-хэтчбека Sandero. Серийное же производство будет организовано летом следующего года

Пока все процессы находятся в стадии организации, в сети начинают появляться некоторые интересные детали о будущих новинках. Так на днях, сообщество Avtograd News  в социальной сети «ВКонтакте» раскрыло информацию о том, что моторная гамма новинки будет состоять из знакомого всем двигателя Н4М. Это 113-сильный агрегат с объемом 1.6, ставится, например, на модель Lada Vesta в версиях с автоматической трансмиссией. Что же до Renault, то здесь этот мотор можно будет получить и с 5-ступенчатой механикой.

Интересно, что внешность у отечественных «Логанов и Сандеро» будет своя собственная, то есть ранняя информация о заимствовании облика у турецкого Renault Taliant не подтверждается. Зато салон будет полностью взят у европейских Logan и Sandero.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Renault Logan CNG

Renault Logan перевели на метан

17 сентября 2021

В Иране возобновляется производство первого Logan, а Renault и не в курсе

16 ноября 2020
Renault Logan CNG 2019

Renault Logan стал питаться газом

03 октября 2019
renault logan stepway 2018

Начались продажи Renault Logan Stepway с вариатором

10 декабря 2018
Renault Logan Stepway

Renault начал тесты кросс-версии Logan

02 августа 2018

Renault сделает конкурента седану Lada Vesta Cross

20 июня 2018

 Новости Renault Logan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Carnival - почему kia carnival (2021) стал самым дефицитным минивэном Тест драйв
22 ноября 2021

KIA Carnival
"Почему Kia Carnival стал самым дефицитным минивэном"
Hyundai Tucson - hyundai tucson (2021) эффектная прагматичность
Тест драйв
19 ноября 2021

Hyundai Tucson
"Эффектная прагматичность"
Peugeot 2008 - чем топовый peugeot 2008 (2020) схож с... калейдоскопом
Тест драйв
17 ноября 2021

Peugeot 2008
"Чем топовый Peugeot 2008 схож с... калейдоскопом"
Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт
Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"

Написано новостей:

2 9 5 1 7