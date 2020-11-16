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16 ноя 2020

В Иране возобновляется производство первого Logan, а Renault и не в курсе

В Иране возобновляется производство первого Logan, а Renault и не в курсе

В Иране возобновят производство Renault Logan первого поколения без участия французов. Выпуск этой модели остановили в 2018-м из-за жестких санкций США против страны

Два года назад западные компании вынужденно — из-за давления со стороны американцев — прекратили свою деятельность в Иране, среди них была и Renault, которая сотрудничала с концерном SAIPA — вторым по величине местным автопроизводителем. В результате рынок лишился одной из самых популярных моделей — Renault Logan первого поколения, которая производилась здесь под именем Renault Tondar 90 и имела некоторые локальные особенности вроде оригинального оформления крышки багажника. Теперь SAIPA сообщила о том, что решила возобновить выпуск Логана без разрешения Renault.

Производство машины планируют локализовать на 85% — это позволит разорвать зависимость от завоза компонентов из-за границы. Для предыдущей версии Tondar 90 Renault поставляла 45% комплектующих. Импортозамещенный Логан появится в течение 18 месяцев, он будет иметь модернизированный дизайн — в более современном ключе. Ожидается, что машина станет оснащаться двигателями и коробками передач собственного иранского производства. Представитель SAIPA Джавад Сулеймани заявил, что их цель — сделать машину лучше, чем та, которая выпускалась под надзором Renault.

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Drom

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