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22 дек 2021

Представлен метановый Renault Logan

Представлен метановый Renault Logan
Автор фото: фирма-производитель

Российский офис Renault представил седан Logan в новой модификации CNG — с битопливным мотором, способным потреблять как бензин, так и метан

Надо отметить, что выпуск машины будет налажен силами фирмы "АТС-Авто". Она же принимала непосредственное участие в разработке. Собственно, под капотом у Logan располагается обычный мотор 1.6 на 82 лошадиные силы, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Резервуар для метана, объемом в девяносто литров, находится в багажнике. Штатный бензобак не тронули - его объем составляет пятьдесят литров. Любопытно, что производитель заявляет серьезный запас хода в тысячу километров. Отметим, что водитель волен сам выбирать какое топливо использовать.Запуск двигателя всегда происходит на бензине с последующим автоматическим переключением на газ.

Logan CNG предложат в комплектации Life с аудиосистемой, кондиционером, подогревом передних сидений и двумя подушками безопасности. Цену объявят в начале 2022 года.
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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