Renault запатентовали в России очередной вариант внешности Logan

Logan всегда был одной из самых популярных легковушек на российском рынке, так что появление автомобиля нового поколения было вопросом времени. Изначально предполагалось, что к нам привезут европейскую версию модели, но чуть позже появились патентные документы, где указывалось, что в России появится румынский вариант, а не далее как вчера возник новый патент, уже с автомобилем турецкого образца

Надо сказать, что все три модели отличаются друг от друга. Во-первых, меняются названия. К примеру, турецкий Logan продается, как Renault Taliant. Во-вторых, в зависимости от рынка меняется моторная гамма. В третьих - внешность.

О последнем пункте поговорим поподробнее. Итак, если допускать, что французский концерн решил к нам привезти именно турецкую модификацию, то от европейских аналогов такой автомобиль будет отличаться более изящными кузовными панелями и LED-фарами (как передними, так и задними).

Про техническую часть говорить бессмысленно, так как турецкий "Логан" приводится в движение двумя литровыми моторами - атмосферным 68-сильным и турбированным 90-сильным. Вероятнее всего российским покупателям предложат более простые и знакомые атмосферники 1.6 на 82 и 106 лошадиных сил.