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17 сен 2021

Renault Logan перевели на метан

Renault Logan перевели на метан

В линейке Renault Logan появится битопливная версия. Первые машины появятся в продаже уже в ноябре текущего года

Как сообщает портал Drom, строить битопливные «Логаны» будут на предприятии «АТС-Авто»,  которое выпускает все автомобили Lada на метане. Отметим, что  реализация всех машин будет происходить через дилерские сети Renault. Так что купить такую машину можно будет наравне с обычными седанами французской марки.

Поговорим о самой машине -  ее создадут на основе версии с 1,6-литровым мотором, развивающим 113 лошадиных сил, и пятиступенчатой «механикой». Благодаря установленному газобалонному оборудованию автомобиль можно будет заправлять и сжиженным природным газом, и обычным бензином.

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