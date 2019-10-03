Renault Logan стал питаться газом

Компания Renault представила прототип седана Logan с газобалонным оборудованием

Автомобиль был разработан совместно с компанией ГК «АТС» — партнером АвтоВАЗа по проектам автомобилей Lada, работающих на природном топливе. Прототип построили на базе серийного «Логана» в комплектации Life c двигателем рабочим объемом 1,6 л и механической коробкой передач.

Мотор способен потреблять как сжатый природный газ (метан), так и обычный бензин. Запуск агрегата происходит на бензине, а затем мотор в автоматическом режиме переключается на газ. Когда последний заканчивается, то двигатель опять переходит на потребление бензина. В компании отметили, что использование метана примерно в три раза дешевле традиционного горючего.