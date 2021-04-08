Автомобилями Renault можно управлять с телефона

Французская марка запустила в России сервис Renault Connect. С его помощью можно производить дистанционное управление некоторыми функциями машины.

При помощи специального приложения пользователь сможет запустить двигатель, открыть окна, включить климатическую установку. Замки тоже становятся подвластны дистанционному управлению с мобильника. Помимо управления через приложение можно посмотреть некоторые характеристики автомобиля вроде запаса хода или пробега.

На какие автомобили устанавливается данное оборудование? В данный момент на три -Duster, Kaptur и Arkana. Младшие модели – Logan и Sandero по каким-то причинам данного комплекса не получили. Возможно, производитель решил дождаться смены поколения, которое, по слухам, произойдет уже совсем скоро.