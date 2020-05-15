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15 май 2020

Европейские минивэны исчезают как класс

Европейские минивэны исчезают как класс
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault в рамках программы оптимизации расходов сократит Espace. Компактвэн Scenic и флагманская легковушка Talisman — следующие кандидаты на вылет

По данным Reuters, компания Renault вынуждена идти на крайние меры в связи с плохими показателями на ключевых рынках (дела настолько плохи, что сейчас главным рынком для французов стал российский рынок). Французы до сих пор не оправились от отставки генерального директора Карлоса Гона. О планах оптимизации бренд намерен подробно рассказать ближе к концу текущего месяца. Однако уже сейчас ясно, что Renault нужно сократить расходы примерно на 2 млрд евро в течение ближайших трёх лет.

Один из источников сообщил, что Renault будет вынужден отказаться от выпуска минивэнов Espace и Scenic, а также от седана Talisman. Главный акцент в модельной линейке французы сделают на популярных в народе кроссоверах и внедорожниках. В настоящее время компания производит 45-50 различных моделей под собственным брендом и множество моделей под брендами Dacia, RSM, Lada и Alpine. В прошлом году марка впервые за последние 10 лет сработала в убыток. Сейчас компания, которой на 15% владеет государство, ведёт переговоры с правительством на предмет выделения помощи в размере 4-5 млрд евро.Что касается моделей Espace и Scenic, они уступят место кроссоверу Kadjar с семи- и пятиместным салоном испанского производства.

При написании новости использовалась информация:
Quto.ru

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