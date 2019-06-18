Французская Зоя

Компания Renault представила электрический хэтчбек Zoe второго поколения. Автомобиль незначительно изменился снаружи, однако получил серьёзные технические новшества

Да, про внешность здесь говорить нет особого смысла , так как она практически идентична таковой у предшественника. Из изменений можно отметить лишь новые бамперы и оптику. Зато автомобилю серьезно перекроили салон, где появились новая цифровая приборная панель и десятидюймовый экран мультимедийной системы.

Главные же изменения автомобиль содержит в технической части. Новинка получила батарею на 52 кВт•ч. Благодаря этому запас хода вырос с 317 (у топовой версии предшественника) до 390 километров в комбинированном цикле WLTP.Полная зарядка аккумулятора на станции мощностью 22 кВт занимает 9 часов 25 минут, а за час можно восполнить запас на 126 километров. При этом 50-киловаттная станция позволит за полчаса зарядиться на 145 километров пути.Что касается двигателя, то он доступен в двух вариантах форсировки: 108 л.с. (225 Н•м) и 135 л.с. (245 Н•м). До «сотни» самый мощный хэтчбек разгоняется «менее чем за 10 секунд», а максимальная скорость составляет 140 км/ч.