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16 мар 2017

Французский дизельгейт: теперь Renault

Французский дизельгейт: теперь Renault

Власти Франции обвинили Renault в занижении реальных данных о содержании токсичных веществ в выхлопе

Представители французских правоохранительных органов заявили, что автоконцерн Renault фальсифицировал отчеты о токсичности выхлопов своих дизельных моторов.

По мнению специалистов из AFP, за подобные махинации ответственность лежит на всех руководителях компании, включая главу Renault Карлоса Гона. На данный момент комментариев от компании Renault не поступало. Полиция обвиняет концерн в применении схем, занижающих показатели вредности выхлопа.

Напомним, скандал с аналогичными махинациями с выхлопами Volkswagen сейчас в самом разгаре: на днях немецкий концерн признал свою вину в суде США и согласился выплатить штраф в 4,3 миллиарда долларов, в то время, как в Европе разбирательство еще не закончилось. Volkswagen, Renault, кто следующий?

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