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22 май 2018

Из России в Алжир поставили 30 тысяч кузовов

Из России в Алжир поставили 30 тысяч кузовов
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault не только локализует производство в России, но и наладила экспорт из нашей страны компонентов в ряд стран.

Так, одним из основных экспортных рынков стал Алжир, куда из России поставляются сваренные и окрашенные кузова Logan (в Алжире он продается под именем Symbol). Недавно компания отчиталась о 30-тысячном поставленном в Алжир кузове.

Проект по экспорту сваренных и окрашенных кузовов для автомобилей Renault Logan в Алжир  стартовал в декабре 2016 года. Кузова произведены на АвтоВАЗе. Отгрузки на завод Renault в Алжире осуществляются в два этапа: контейнерным поездом по территории РФ до порта Новороссийска, далее морским путем до порта Арзев (Алжир). В 2016 году было экспортировано около 1000 кузовов. С 18 сентября 2017 года мощность производственной линии на площадке в Тольятти была увеличена вдвое – до 120 кузовов в день. Благодаря этому в 2017 году объем экспортных поставок составил более 20 000 кузовов, что существенно выше предварительных планов, изначально установленных на отметке в более 14 000 кузовов.

Экспорт сваренных и окрашенных кузовов из России одновременно помогает развитию производственной площадки на перспективном рынке Алжира, а также позволяют дополнительно загрузить производственные мощности в нашей стране.

В настоящее время Renault наладила экспорт автокомпонентов и запчастей из России в другие страны, и их поток расширяется. На сегодняшний день из России экспортируются 185 различных наименований (в 2016-м году поставлялось более 160 наименований), в частности, детали штамповки, пластиковые детали, элементы тормозной системы и ходовой части, осветительные приборы. Среди основных рынков экспорта – страны Евразии (61%), Латинской Америки (25%), Европы (6%), а также Африка, Ближний Восток и Индия.
 

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При написании новости использовалась информация:
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