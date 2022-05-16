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16 май 2022

Кто будет заниматься обслуживанием машин Renault?

Кто будет заниматься обслуживанием машин Renault?
Автор фото: фирма-производитель
Как мы уже писали ранее – Renault прекращает свою операционную деятельность в России – московский завод уже перешел в собственность государства, как и прочие активы. Скорее всего, через несколько дней один за другим начнут закрываться дилерские центры, а кто займется ремонтом уже проданных машин?
Как сообщает Минпромторг РФ, все сервисные обязательства возьмет на себя АвтоВАЗ. «В связи с длительным периодом выпуска всей линейки автомобилей LADA на заводах АвтоВАЗа. Также АвтоВАЗ будет обслуживать автомобили Renault на российском рынке», — объяснили в ведомстве.
 
Стоит отметить, что по соглашению сторон, у Renault есть возможность обратного выкупа всех своих активов в течение ближайших шести лет. Что касается самого АвтоВАЗ, то та часть активов, которая принадлежала французам, отойдет Ростеху.

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