Кто будет заниматься обслуживанием машин Renault?

Как мы уже писали ранее – Renault прекращает свою операционную деятельность в России – московский завод уже перешел в собственность государства, как и прочие активы. Скорее всего, через несколько дней один за другим начнут закрываться дилерские центры, а кто займется ремонтом уже проданных машин?

Как сообщает Минпромторг РФ, все сервисные обязательства возьмет на себя АвтоВАЗ. «В связи с длительным периодом выпуска всей линейки автомобилей LADA на заводах АвтоВАЗа. Также АвтоВАЗ будет обслуживать автомобили Renault на российском рынке», — объяснили в ведомстве.

Стоит отметить, что по соглашению сторон, у Renault есть возможность обратного выкупа всех своих активов в течение ближайших шести лет. Что касается самого АвтоВАЗ, то та часть активов, которая принадлежала французам, отойдет Ростеху.