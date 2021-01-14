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14 янв 2021

Lada объединит свои силы с Dacia

Lada объединит свои силы с Dacia
Автор фото: фирма-производитель

Глава Groupe Renault Лука де Мео обнародовал новую стратегию развития концерна под названием Renaulution. Да, Dacia и Lada соединятся воедино по бизнес-процессам

Чем же обернется взаимная интеграция? Например, сокращением платформ. Сейчас на двоих производителей их ровно четыре штуки, и большая часть используется Lada. Но к 2025-2027 обе компании будут пользоваться  одной новой «тележкой». Речь идет о платформе CMF-B,  на которой, например, построена новая генерация Logan.

Что же до новинок, то в 2023 году у Lada появятся две новинки в компактном классе. В 2024 году этот же класс пополнится еще одной единицей. В плане указывается, что производитель должен выпустить и автомобиль в классе C. Вполне возможно, что ей станет новая Lada Vesta, которую представят не ранее 2022 году.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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