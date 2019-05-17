Марка Renault представила городской беспилотник

Компания Renault продолжает исследования в области автономной мобильности. Renault EZ-POD - новая разработка марки в этом направлении. Миниатюрный электромобиль пополнил семейство автономных концепт-каров EZ, в котором уже есть пассажирские шаттлы и роботизированные фургоны для доставки товаров

Renault EZ-POD построен на базе серийного электромобиля Renault Twizy и занимает на дороге менее трех квадратных метров. С точки зрения автономного вождения, здесь присутствует полный набор ассистентов, включая фронтальную камеру и лидар, а также радары ближнего и дальнего радиуса действия. На крыше электрической крохи установлены две антенны и GPS для отслеживания местоположения в реальном времени и возможности подключения.

Интересно, что передвигается автомобиль с небольшой скоростью (до 6 км/ч), что, в перспективе, позволит использовать его для передвижения по пешеходным улицам, вплоть до входа в здания. Например, для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями, доставки покупок или багажа.