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17 май 2019

Марка Renault представила городской беспилотник

Марка Renault представила городской беспилотник
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault продолжает исследования в области автономной мобильности. Renault EZ-POD - новая разработка марки в этом направлении. Миниатюрный электромобиль пополнил семейство автономных концепт-каров EZ, в котором уже есть пассажирские шаттлы и роботизированные фургоны для доставки товаров

Renault EZ-POD  построен на базе серийного электромобиля Renault Twizy и занимает на дороге менее трех квадратных метров.  С точки зрения автономного вождения, здесь присутствует полный набор ассистентов, включая фронтальную камеру и лидар, а также радары ближнего и дальнего радиуса действия. На крыше электрической крохи установлены две антенны и GPS для отслеживания местоположения в реальном времени и возможности подключения.

Интересно, что передвигается автомобиль с небольшой скоростью (до 6 км/ч), что, в перспективе, позволит использовать его для передвижения по пешеходным улицам, вплоть до входа в здания. Например, для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями, доставки покупок или багажа.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, Авторевю

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