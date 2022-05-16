Нет, это не шутка, а официальное заявление мэра Москвы, Сергея Собянина, который захотел возродить былую славу "Москвича". Напомним, что столичный завод Renault является бывшим предприятием АЗЛК. Стоит отметить, с 16 мая завод уже находится в собственности городских властей.

"Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено Россия». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом “Москвич”. Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе и у его смежников" - говорится в официальном сообщении.

По планам на заводе планируется выпуск электромобилей и обычных машин с ДВС. Любопытно, но технологическим партнером в данной инициативе выступит КАМАЗ, и если про электромобили все ясно - над недорогими легковушками КАМАЗ работает уже пять лет, то фраза о сборке «классических автомобилей с двигателями внутреннего сгорания» может означать, что под маркой Москвич первое время будут выпускать некие заимствованные машины.