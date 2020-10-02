Названа дата премьеры нового кроссовера Renault

Электрический компактный кроссовер, который будет меньше Captur, построят на платформе CMF-EV. Запас хода составит около 600 километров

Компания Renault представит свой новый электрический кроссовер на специальном онлайн мероприятии eWays, которое пройдет с 15 по 26 октября. Как рассказали в пресс-службе французского бренда, пока планируется показать концепт будущей «зеленой» модели.

Автомобиль построят на платформе CMF-EV, разработанной специально для электрокаров. По данным Carscoops, по габаритным размерам новинка будет уступать Captur. Серийная версия кроссовера должна дебютировать в следующем году. На одном заряде машина сможет проезжать около 600 километров.

Также на мероприятии eWays французы пообещали продемонстрировать серийную версию электрического кроссовера Dacia Spring. Ожидается, что новинка станет самым дешевым автомобилем на европейском рынке с полностью «зеленой» силовой установкой. Кроме этого Renaut собирается в режиме онлайн показать гибридную модификацию кроссовера Arkana E-Tech Hybrid,