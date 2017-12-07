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7 дек 2017

Не одним АвтоВАЗом: Николя Мор получил еще один пост

Не одним АвтоВАЗом: Николя Мор получил еще один пост
Автор фото: фирма-производитель

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о назначении с 1 января следующего года на должность операционного директора региона Евразия и старшего вице-президента назначен Николя Mора. Он сменит на этом посту Дени Ле Вота, который продолжит свою карьеру в Renault-Nissan-Mitsubishi.

Николя Мор будет находиться в прямом подчинении у исполнительного вице-президента и директора по производительности Groupe Renault Штефана Мюллера и войдет в исполнительный комитет Renault.

При этом Мор сохранит должность президента АВТОВАЗа, так как в Renault считают российский завод ключевым инструментом реализации стратегического плана Drive the Future. АВТОВАЗ – крупнейший производитель Альянса Renault - Nissan в России, а завод в Тольятти – один из наибольших в мире заводов, который производит автомобили под четырьмя брендами Альянса: Lada, Renault, Nissan и Datsun.

За 9 месяцев 2017 года продажи Lada на российском рынке увеличились на 16,5% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года, а консолидированная выручка АВТОВАЗа за тот же период возросла на 21,5% при положительной операционной марже.

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При написании новости использовалась информация:
Renault

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