Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о назначении с 1 января следующего года на должность операционного директора региона Евразия и старшего вице-президента назначен Николя Mора. Он сменит на этом посту Дени Ле Вота, который продолжит свою карьеру в Renault-Nissan-Mitsubishi.

Николя Мор будет находиться в прямом подчинении у исполнительного вице-президента и директора по производительности Groupe Renault Штефана Мюллера и войдет в исполнительный комитет Renault.

При этом Мор сохранит должность президента АВТОВАЗа, так как в Renault считают российский завод ключевым инструментом реализации стратегического плана Drive the Future. АВТОВАЗ – крупнейший производитель Альянса Renault - Nissan в России, а завод в Тольятти – один из наибольших в мире заводов, который производит автомобили под четырьмя брендами Альянса: Lada, Renault, Nissan и Datsun.

За 9 месяцев 2017 года продажи Lada на российском рынке увеличились на 16,5% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года, а консолидированная выручка АВТОВАЗа за тот же период возросла на 21,5% при положительной операционной марже.